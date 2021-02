MHSC - Trois forfaits pour le déplacement à Strasbourg

Ce mercredi après-midi (14h45, Stade de la Meinau), le Montpellier Hérault Sport Club défiera le Racing Club Strasbourg Alsace, dans le cadre des 32èmes de finale de la Coupe de France. Absents dimanche dernier contre le Dijon FCO (victoire 4-2), Pedro Mendes (suspension) et Ambroise Oyongo (soins) seront encore indisponibles pour cette affiche 100% Ligue 1, rapportent nos confrères de France Bleu Hérault. Jordan Ferri, qui souffre du dos, sera ménagé et manquera aussi à l'appel. En revanche, Dimitri Bertaud ne souffre plus de l'épaule et devrait être titulaire dans les buts à la place de Jonas Omlin.

Mendes, Oyongo et Ferri sont out. Absents à Strasbourg en Coupe, ce mercredi. C'est bon pour Dimitry Bertaud, remis de son épaule, et qui va démarrer. Turn over, sans doute. Elye Wahi d'entrée ? Bien possible, oui... 😉 #RCSAMHSC #CoupeDeFrance — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) February 9, 2021