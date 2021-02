MHSC - Un musée Louis Nicollin dans le futur stade du MHSC

Comme relaté en début d'année dans notre média, le Montpellier Hérault Sport Club va se doter d'un nouveau stade. L'enceinte d'une capacité de 25 000 places, qui se nommera Stade Louis Nicollin, en hommage au fondateur et ancien président emblématique du MHSC, décédé en juin 2017, sera bâtie à Pérols, au sud-est de Montpellier, sur le site Ode à la Mer. Selon les dernières informations dévoilées par nos confrères du quotidien régional Midi Libre, un musée prendra place dans la nouvelle antre du club pailladin.

Dans ledit musée, la gigantesque collection (13 000 pièces environ) de l'ancien président du MHSC sera accessible à tous. Les collections seront visibles au grand public en 2024 ou en 2025, précise le média. "On a la chance d'avoir des choses fabuleuses qu'il a laissées. Autant les mettre en valeur et que les gens puissent en profiter", a indiqué Laurent Nicollin, fils de Louis et actuel président du club héraultais.