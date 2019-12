MHSC - Un renfort en attaque ? Laborde et Delort annoncent la couleur...

Cet hiver, le Montpellier Hérault Sport Club pourrait se mettre en quête de renfort(s), notamment dans le secteur offensif. En zone mixte après le carton infligé à Brest (4-0) avant la trêve, Gaëtan Laborde et Andy Delort ont évoqué cette possibilité. Au micro de Radio France Bleu Hérault, l'avant-centre héraultais a été on ne peut plus clair : le nouvel arrivant, si nouvel arrivant il y a, devra batailler pour gagner des minutes.

"Les dirigeants savent qu’Andy et moi, nous nous entendons très bien. Après, peu importe qui les dirigeants veulent prendre. Nous voulons garder notre place sur le terrain", a lancé Gaëtan Laborde (25 ans, 4 buts et 3 passes décisives en 19 matches de Ligue 1) à nos confrères. "Si je peux jouer tous les matches, je jouerai tous les matches", a pour sa part affirmé Andy Delort (28 ans, 6 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres), dans des propos rapportés par L'Equipe.