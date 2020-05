MHSC - Une L1 à 22 équipes ? Nicollin répond

Invité de L'Equipe du Soir, ce lundi sur L'Equipe 21, Laurent Nicollin, le président du Montpellier Hérault, a été invité à réagir à la proposition d'une Ligue 1 à 22 équipes la saison prochaine, suggérée par certains pour une meilleure équité sportive. Le dirigeant pailladin a été très clair sur le sujet : le règlement actuel de l'élite footballistique française ne permet pas un championnat à 22 équipes.

"Il y a un règlement, la Ligue 1 ne peut se jouer qu'à 18 ou 20. Il faut une assemblée générale de Fédération pour changer cela, donc légalement on n'a pas le droit. La Ligue 2 peut se jouer entre 18 et 22 équipes. Pour l'instant, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas modifier le règlement", a-t-il rappelé chez nos confrères.