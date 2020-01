MHSC - Vitorino Hilton est prêt à rempiler

Vitorino Hilton en veut encore. Le défenseur brésilien, qui a fêté ses 42 ans au mois de septembre et dont le contrat s'arrête en fin de saison, n'exclut pas de prolonger son contrat à Montpellier. Jeudi en conférence de presse, il a même confié avoir "envie de continuer une saison de plus", lui qui a débuté tous les matchs de Ligue 1 en 2019-2020.

"Jusqu’à présent, j’ai joué quasiment tous les matchs, je me sens très bien, j’ai envie de continuer une saison de plus. Il me reste trois matchs de championnat et à la fin on verra bien si je continue ou pas", a laissé entendre le doyen de la Ligue 1.