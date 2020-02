MHSC - Il-lok Yun évoque son intégration et ses premiers pas en L1

Arrivé cet hiver au Montpellier Hérault Sport Club, Il-lok Yun (27 ans) prend peu à peu ses marques dans son nouvel environnement pailladin. De passage en conférence de presse ce jeudi midi, aux côtés de son traducteur, l'international sud-coréen (8 sélections) est revenu sur ses premiers pas dans l'Hérault ainsi qu'en Ligue 1.

"Ça se passe bien ici, tout le monde m’aide, me parle en anglais. Avec le coach on arrive à échanger, il fait l’effort de me parler en anglais »C’est très différent en Europe par rapport à la Corée, je suis content d’être ici. Au début je stressais de jouer en France et j’ai fini par me décontracter, aujourd’hui je suis très heureux de jouer ici", a indiqué l'attaquant (3 matches en Ligue 1 cette saison) devant les journalistes, et de préciser : "J’étais très content d’avoir été contacté par Montpellier, j’en rêvais depuis longtemps et grâce à mes coéquipiers, je me suis bien adapté, ils m’ont beaucoup aidé. Je connaissais Montpellier avant, je me souvenais que le MHSC avait gagné le titre de Champion de France".