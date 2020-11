Milan AC - Le groupe pour le déplacement au LOSC, sans Zlatan Ibrahimovic !

L'AC Milan se déplace à Lille ce jeudi pour laver l'affront d'il y a quelques semaines. Battus sèchement 3-0 par les Dogues à San Siro, les Milanais vont tenter d'aller chercher la victoire au Stade Pierre Mauroy ce jeudi à 18h55. Pour cette rencontre, Stefano Pioli est toutefois handicapé par deux absences de poids : celles de Zlatan Ibrahimovic et de Rafael Leão. Seul Ante Rebic est un habitué des joutes européennes en attaque.

LE GROUPE DE L'AC MILAN

Donnarumma, Donnarumma, Tatarusanu - Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Kalulu, Romagnoli - Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessié, Krunic, Tonali - Colombo, Maldini, Rebic

Ligue Europa - Phase de poules / Groupe H

