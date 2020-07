Milan AC - Le message d'Ibrahimovic : il ne prend pas sa retraite, il ne fait que 's'échauffer'

Du haut de ses 38 ans (il en aura 39 au mois d'octobre), Zlatan Ibrahimovic prouve qu'il peut encore rendre service à énormément de clubs européens. En effet, le géant suédois a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 18 matchs avec l'AC Milan depuis le mois de janvier et apporte son leadership dans le vestiaire. Si des rumeurs autour d'une potentielle retraite cet été sont apparues ces dernières semaines, l'ex-Parisien a publié une vidéo pour décimer les doutes : il ne compte pas prendre sa retraite, il s'échauffe.

"Donc vous pensez que j'ai fini, que ma carrière sera bientôt terminée. Vous ne me connaissez pas. Toute ma vie, j'ai dû me battre. Personne ne croyait en moi. Alors j'ai dû croire en moi. Certains voulaient me briser, mais ils m'ont seulement rendu plus fort. D'autres voulaient m'exploiter, mais ils m'ont seulement rendu plus intelligent" lâche Ibrahimovic. "Et maintenant, vous pensez que j'en ai fini ? A vous tous, je n'ai qu'une chose à dire : je ne suis pas comme vous parce que je ne suis pas vous. Je suis Zlatan Ibrahimovic et je ne fais que m'échauffer".