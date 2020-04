Milan AC - Zlatan Ibrahimovic laisse planer le doute sur son avenir...

Alors que sa retraite est évoquée dans la presse italienne, Zlatan Ibrahimovic assure être encore en réflexion quant à son avenir.

De retour au Milan AC cet hiver pour six mois, Zlatan Ibrahimovic a réalisé de bons débuts en Lombardie avant que la saison italienne ne soit mise en pause, à cause de l'épidémie de coronavirus. Un break qui a mis énormément de doutes dans la tête de l'attaquant suédois de 38 ans, qui songerait à prendre sa retraite selon les informations des médias italiens, certains de son prochain départ du club lombard.

Pour Svenska Dagbladet, un média suédois, Ibra a confié qu'il n'avait pas encore pris de décision... "On verra. Je ne sais toujours pas ce que je veux. Chaque jour, il se passe quelque chose de nouveau. (...) Qui aurait pu prévoir ce coronavirus ? Il faut juste essayer de vivre et de profiter de la vie, ne pas trop s’inquiéter. J’ai une famille dont je dois m’occuper, ils se sentent bien, donc je me sens bien aussi."