Milan - Ibrahimovic aborde ses retrouvailles avec Cristiano Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic et Cristiano, qui se sont brièvement croisés en Liga entre 2009 et 2010, quand le Suédois évoluait à Barcelone et le Portugais au Real Madrid, vont se retrouver sur les pelouses de Serie A le 11 avril, à l'occasion du match entre le Milan et la Juventus. Ibra, qui était présenté ce vendredi matin à la presse suite à son retour en Lombardie, pour les six prochains mois, a évoqué le fait de rejoindre CR7 dans le championnat italien. "Avec Cristiano, c’est beau qu’il soit en Italie, c’est beau pour le championnat. On verra ce qu’il se passera."

L'ancien attaquant parisien (38 ans) en a également profité pour faire le point sur son état de forme, lui qui rentre d'une pige de deux ans aux Etats-Unis. "Comme je l’ai dit, je me sens bien depuis le dernier match que j’ai joué (fin octobre, ndlr). Je me suis entraîné, la seule chose c’est que je n’ai pas touché le ballon, mais je suis prêt", a-t-il prévenu.