Milan - Ibrahimovic rappelle être parti au PSG contre son gré

Une fois n'est pas coutume, Zlatan Ibrahimovic a de nouveau évoqué son départ du Milan pour le PSG en 2012, à l'occasion de sa présentation à la presse ce vendredi matin. De retour en Lombardie huit ans plus tard, l'attaquant suédois (38 ans) a expliqué être parti dans la capitale française contre son gré.

"Quand je suis parti, je suis parti contre ma volonté", a répété le Z. "Je respecte beaucoup Milan comme club. La situation était comme elle était, on n’a rien pu faire. Puis, je suis allé au PSG, United, Galaxy..." Pour rappel, Paris avait déboursé plus de 20 M€ pour se l'offrir et a profité de ses services pendant quatre ans.