Milan - Ibrahimovic réagit après la défaite dans le derby

L'AC Milan s'est fait renverser par l'Inter dans le derby de la Madonnina, dimanche soir, en s'inclinant 4 buts à 2 après avoir mené 0-2 à la mi-temps. Une grosse déception pour Zlatan Ibrahimovic, qui s'est tout de même arrêté en zone mixte après la rencontre. "C'est difficile à expliquer. La première mi-temps était presque parfaite au contraire de la deuxième. Jusqu’à la pause on a bien respecté les consignes tactiques de Pioli. Puis on a encaissé un premier but et on a perdu confiance. Quand on perd c’est toujours difficile, surtout dans un derby comme celui-là", a reconnu l'attaquant de 38 ans, deuxième buteur de son équipe juste avant la pause, au micro de la Sky. "Il faut avoir de l’expérience dans ce type de match. Quand on mène 2-0, on doit être capable de gérer."

Le truculent suédois n'a toutefois pas manqué d'envoyer un petit tacle à son adversaire du soir, qui est aussi l'un de ses anciens clubs (2006-2009). "J’attendais plus de l’Inter en première mi-temps. Ils ne ressemblaient pas du tout à une équipe qui occupe la 2e place", a-t-il lâché.