Milan - Ibrahimovic songe à un départ

Les doutes évoqués au début du mois concernant l'avenir de Zlatan Ibrahimovic (38 ans) à l'AC Milan persistent et s'intensifient. D'après la presse italienne, le Suédois ne devrait pas activer l'option supplémentaire qui existe dans son contrat. La principale raison de ce choix serait le départ de Zvonimir Boban, licencié au début du mois. Le Croate avait joué un rôle clef dans le retour de l'ancien joueur du PSG l'hiver dernier.

De plus, 'Ibra' aurait désormais des doutes quant au projet sportif du club lombard, seulement septième de Serie A après 26 journées et distancé dans la course à l'Europa League. De l'autre côté des Alpes, les rumeurs affirment que son ancien coéquipier à Milan, Gennaro Gattuso, désormais coach de Naples, serait prêt à l'accueillir. Enfin, la Gazzetta dello Sport explique que Zlatan Ibrahimovic pourrait raccrocher les crampons pour se lancer dans une carrière d'entraîneur.