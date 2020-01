Milan - Ibrahimovic sur le banc pour son retour

Déjà dans le groupe du Milan pour affronter la Sampdoria ce lundi après-midi (coup d'envoi à 15h), Zlatan Ibrahimovic va commencer sur le banc son premier match depuis son retour en Lombardie. Pour rappel, l'attaquant suédois n'a plus joué depuis la fin de son aventure au LA Galaxy, au mois d'octobre dernier. Les Rossoneri, actuels 12es de Serie A, ont besoin d'une victoire pour se rapprocher des places européennes.

Serie A - 18e Journée

