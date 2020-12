Milan - Insatiable, Zlatan Ibrahimovic veut encore continuer à jouer

Auteur d'un début de saison tonitruant (10 buts en 6 matchs de Serie A cette saison), Zlatan Ibrahimovic (39 ans) et ses coéquipiers poursuivent la quête d'un sacre de l'AC Milan en Serie A. Le géant suédois, encore en grande forme, a estimé sur le site de l'UEFA qu'il doit continuer à jouer tant qu'il est encore performant.

"Je me considère comme Benjamin Button, chaque jour je rajeunis. Tant que je le pourrai, je jouerai, je vous le promets. Le jour où je ne suis plus performant, je ne jouerai plus. J’ai besoin de me sentir vivant", a expliqué l'attaquant scandinave.