Milan - Zlatan Ibrahimovic dévoile son onze de rêve

Lors d'un entretien avec Sportweek, l'attaquant du Milan AC Zlatan Ibrahimovic (39 ans) a dévoilé son onze de rêve, composé d'anciens coéquipiers notamment (Gianluigi Buffon, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, Pavel Nedved). De plus, l'ancien Parisien a cité les Brésiliens Cafu et Ronaldo ou encore Zinédine Zidane, avant de rajouter l'Argentin Diego Maradona, qui n'ont jamais été dans son équipe. "Pour l’attaque, c’est facile : Zidane en meneur. Quand il arrivait sur le terrain, il transformait tous les autres en Zidane. Ronaldo 'Il Fenomeno', mon idole. Et Maradona, car il est le plus fort de tous les temps", a d'ailleurs expliqué le géant suédois.

Le onze d'Ibrahimovic : Buffon - Cafu, Nesta, Cannavaro, Maxwell - Xavi, Vieira, Nedved, Zidane - Ronaldo, Maradona.