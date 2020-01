Milan - Zlatan Ibrahimovic ouvre déjà la porte à une prolongation

C'est pour l'instant une pige de six mois sur laquelle il s'est engagé, mais Zlatan Ibrahimovic pourrait étendre sa deuxième collaboration avec le Milan AC au-delà de l'été prochain. C'est ce que l'attaquant de 38 ans a laissé entendre ce vendredi matin, lors de sa présentation à la presse.

"Quand tu as une bonne relation avec le club, il y a la possibilité que je puisse rester. Tant que je suis actif, j'aime jouer", a confié le Suédois. "Six mois sont importants pour comprendre si je vais bien et si je peux donner des résultats, sinon je ne suis pas là pour rester, je m'en fiche. Cela me donne beaucoup d'adrénaline et me met au défi d'être au plus haut niveau. Je veux apporter des résultats au club."