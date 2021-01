Milan - Zlatan Ibrahimovic très heureux de l'arrivée de Mandzukic

Auteur d'un doublé qui a donné la victoire à son équipe face à Cagliari lundi en Serie A (0-2), l'attaquant de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic (39 ans) va avoir droit à une doublure de luxe. En effet, les Rossoneri sont sur le point d'accueillir l'attaquant croate Mario Mandzukic (34 ans), libre depuis la fin de son contrat avec Al Duhail. Un renfort de poids selon l'ancien Parisien, qui va permettre d'effectuer un turnover régulier.

"Je suis content de son arrivée, maintenant nous serons deux pour faire peur à nos adversaires. Nous allons bien, nous sommes presque à la moitié du championnat et maintenant les matchs les plus difficiles commencent. Nous jouerons beaucoup de matchs, ce sera un calendrier très difficile, mais avec les arrivées de Mandzukic et Meité nous allons avoir plus de joueurs pour faire du turn-over et toujours maintenir une bonne condition physique", a confié le Suédois après la rencontre.