Smartphone - Mini-jeux et jeux hyper occasionnels pour les fans de football

Les mini-jeux et jeux hyper occasionnels connaissent un essor remarquable par leur facilité de jeu, leur conception rapide et leur moindre coût de développement. Pour la plus grande joie des fans du ballon rond, les jeux sur le thème du football dans ces catégories sont populaires. Revenons sur les termes mini-jeu et jeux hyper occasionnels, pour découvrir ensuite une sélection de jeux de football à ne pas manquer.

Quelques définitions

Les jeux hyper occasionnels, de l’anglais Hyper Casual Game, ainsi que les mini-jeux, sont des jeux vidéo aux parties courtes et très simples à jouer. Les joueurs peuvent les retrouver sur des applications mobiles téléchargeables, y compris des applications de messagerie, ou encore directement sur un navigateur web.

Leurs graphismes sont souvent minimalistes et en 2D. Les mini-jeux en particulier peuvent aussi bien apparaître à l’intérieur d’un autre jeu, qu’être démarrés suite à un téléchargement. Il peut arriver de les retrouver lors du chargement d’un autre jeu.

Les jeux hyper occasionnels et mini-jeux sont le plus souvent gratuits et se veulent amusants et stimulants. Proposant tous types de niveaux, ils plaisent par leur diversité et semblent partis à la conquête du marché du mobile, comme on peut le lire sur https://fr.techtribune.net/smartphones/.

Meilleurs jeux de football

Parmi les meilleurs jeux hyper occasionnels de foot, les joueurs ont pu apprécier le jeu Mini Football, développé par Miniclip, qui fait penser à un jeu d’arcade. Très facile à jouer, vous y managez votre équipe de rêve, que vous pouvez personnaliser. Votre but est de la faire progresser dans le classement. Si vous aimez la stratégie et les statistiques, ce jeu est pour vous. Il est téléchargeable gratuitement sur https://play.google.com/store/apps/.

Dans cette même liste, il convient de mentionner le jeu Ketchapp Football, développé par Ketchapp et disponible sur Android. C’est un jeu très simple de tirs au but, face à une figure de gardien qui se déplace vers la gauche ou la droite. Il faut tirer sur des cibles placées derrière lui et les toucher dans le mille quand elles apparaissent, pour obtenir un maximum de points, dans un temps limité. Il est possible de rejouer indéfiniment, et l’objectif est d’établir des records.

Le thème du football connaît un tel succès qu’il est repris par d’autres secteurs, tel que l’iGaming, au travers de machines à sous, proposées par plusieurs casinos en ligne. En consultant la page www.bonus.ca/fr/machines-a-sous-gratuites/, vous pourrez retrouver des machines à sous sur ce thème, comme celles proposées par 888 Casino. Vous pourrez notamment jouer gratuitement au titre Football Glory, inspiré du jeu vidéo du même nom développé par Croteam, en 1994.

Un autre jeu très téléchargé, à ne pas rater, est le jeu Soccer Kick, édité par Voodoo, qui consiste à effectuer un tir le plus puissant possible, pour envoyer le ballon le plus loin possible autour de la terre. Plus ce ballon va loin, et plus il est possible de gagner de pièces d’argent, qui permettront d’acheter des avantages supplémentaires, notamment plus de force. Une fois le tir effectué, le joueur suit la trajectoire du ballon qui peut survole des lieux touristiques connus, comme la Statue de la Liberté.

Pour ceux qui souhaitent accéder rapidement à un jeu et se divertir gratuitement depuis leur téléphone, il semble que les jeux hyper occasionnels et mini-jeux répondent à ces besoins idéalement. A moindre coût, et pour le développeur et pour le joueur, vont-ils voler la vedette aux autres jeux vidéo ?