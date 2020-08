MLS - Matuidi explique son départ à l'Inter de Miami

A 33 ans, Blaise Matuidi s'est engagé à l'Inter de Miami, le club dirigé par David Beckham. Une trajectoire surprenante pour le milieu de terrain qui pourrait perdre de vue l'équipe de France.

Cette semaine, Blaise Matuidi a complètement surpris le marché des transferts en changeant de continent. Le champion du monde français a quitté la Juventus pour l'Inter de Miami aux Etats-Unis. Un choix qui remonte pour l'ancien parisien qui s'est confié sans filtre pour L'Equipe. "En décembre, une relation de David Beckham m'avait appelé pour me demander si j'étais intéressé", explique-t-il. "A l'époque, je me disais que c'était trop tôt dans ma carrière. Il y avait l'Euro à venir, tous les problèmes de covid n'existaient pas. Pour moi, il était évident que je resterai à la Juventus. Mais cette personne revient à la charge en juin en me disant que le club est toujours très intéressé. David souhaitait vraiment que je sois le premier Frenchie à porter les couleurs de sa franchise. J'ai regardé dans mon rétro, retracé le parcours de ma carrière et je me suis dit : "Qu'est ce que tu veux aller chercher ?" C'était peut-être le moment de changer de direction."

Sorti du onze de départ d'un Maurizio Sarri démis de ses fonctions le lendemain de l'élimination contre Lyon, Matuidi n'a pas été tenté de poursuivre l'aventure avec le nouvel entraîneur, Andrea Pirlo. "Je n'ai pas parlé de ma décision à Andrea Pirlo. Tout s'est accéléré début juillet. Dès que j'ai pris ma décision, je suis allé voir la direction de la Juventus à qui j'ai demandé de me libérer de ma dernière année de contrat. A cette période, il n'était pas question d'un nouvel entraîneur, du moins de ma connaissance. Le championnat n'était pas encore fini, on était encore en lice en C1, mais ma décision était prise. D'ailleurs, je souhaitais que ça ne se sache pas trop."

Cette nouvelle aventure en MLS s'annonce exotique pour un garçon abonné à l'équipe de France (84 sélections, 9 buts) depuis 2010. "J'ai eu Didier Deschamps. Je ne vais pas entrer dans les détails de notre discussion, mais je suis conscient qu'en faisant ce choix de la MLS, cela me complique l'accès à l'équipe de France. C'est un élément qui m'a fait réfléchir car j'aime vraiment la sélection. Quand je dis que ne me ferme pas la porte, je suis réaliste aussi. J'aurais pu déclarer que je mettais un terme à ma carrière internaionale mais ce n'était pas ce que j'ai envie de faire parce que tout est possible dans la vie. Mais en étant réaliste."