MLS - Première manquée pour l'Inter Miami de David Beckham

Première frustrante et première défaite pour l'Inter Miami de David Beckham. La toute nouvelle franchise de la Côte Est des Etats-Unis, créée en 2018, s'est inclinée, cette nuit, face au Los Angeles FC pour son premier match en MLS de l'histoire. A l'extérieur, les Floridiens ont, en effet, subi la loi de Carlos Vela, meilleur buteur la saison passée, avec une percée gagnante conclue grâce à un lob victorieux juste avant la pause (44ème). Le premier match de Miami dans son stade aura lieu lors de la 3ème journée de MLS, face au Los Angeles Galaxy, le 14 mars prochain.

FT | So much to be proud of. We'll be back on Saturday. pic.twitter.com/9RaAv648Ag