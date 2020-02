MLS - Première réussie pour Thierry Henry avec l'Impact Montréal

Première en MLS réussie pour Thierry Henry avec l'Impact Montréal. L'entraîneur français, arrivé cet hiver au Canada, s'est assis pour la première fois sur le banc de la franchise en MLS ce samedi, face à New England Revolution (victoire 2-1). L'ancien coach de Monaco, qui compte déjà deux autres matchs à son actif (en 8es de finale de LDC CONCACAF : 2-2 et 0-0 pour une qualification en 1/4), a pourtant encaissé un but très tôt dans la partie par Teal Bunbury (13ème).

Mais finalement, ses hommes ont peu à peu pris le contrôle du ballon (58% de possession au total) pour égaliser juste avant la pause (37ème) grâce à Romell Quioto. En deuxième période, Montreal encaisse un deuxième but, finalement annulé après arbitrage vidéo, avant de trouver la faille sur un lob astucieux de Maximiliano Urruti (80ème). Poussés dans leurs retranchements, les Canadiens ont aussi eu un brin de chance pour s'imposer puisqu'une tentative adverse échoue sur le poteau juste avant le temps additionnel. Un premier match et une première victoire pour Henry, de quoi lancer à merveille son aventure à Montreal.