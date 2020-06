Monaco - L'amertume d'Adrien Silva après son départ de l'ASM

Mercredi, l'AS Monaco annonçait se séparer d'une dizaine de joueurs dont Adrien Silva, prêté depuis un an et demi par Leicester. Pourtant, le Portugais de 31 ans espérait devenir un véritable cadre du vestiaire monégasque à l'avenir, ce que lui promettaient les dirigeants. Il n'a alors pas caché son amertume au moment d'évoquer son départ.

"Ce qui vient de se passer vient une nouvelle fois de me prouver que rien n'était jamais acquis dans le foot. En tout cas pas avant que les choses soient couchées sur papier..." a-t-il regretté auprès de France Football. Silva confirme ensuite que "Monaco avait émis le souhait de (le) garder en tant que cadre au sein de son prochain effectif. C'est en tout cas ce que les dirigeants avaient indiqué" a-t-il poursuivi. "C'est quelque chose qui m'a (il cherche ses mots)... surpris. Ca m'a étonné car je me suis très bien adapté à l'ASM et que je pensais avoir rendu des services à un moment où le club était en proie à de grosses difficultés. Quand je suis arrivé, le club était avant dernier !" a rappelé le milieu de terrain. Un "risque", qu'il a pris ayant "envie de rejouer et de retrouver le coach Jardim". Cette saison, Silva totalise 27 apparitions sous les couleurs de l'ASM (1 but, 2 passes décisives).