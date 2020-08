Mönchengladbach - Marcus Thuram plébiscité par les supporters du club !

Arrivé l'été dernier en provenance de l'En Avant Guingamp, Marcus Thuram (23 ans) est très rapidement devenu indispensable à la bonne marche du Borussia Mönchengladbach. Auteur d'une première saison très intéressante sous les couleurs des Fohlen (10 buts et 8 passes décisives en 31 matches joués en Bundesliga), quatrièmes du championnat et donc qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, l'attaquant français vient d'être élu joueur de l'année par les supporters du club allemand.

Le numéro 10 tricolore a récolté 43,7% des suffrages exprimés et devance Yann Sommer (26,5%) et Dennis Zakaria (12,9%). "C'est une belle récompense. Je tiens à remercier les fans et mes coéquipiers pour ce trophée. La saison dernière a été très bonne. Mais j'espère que la nouvelle sera encore meilleure. J'espère que je serai en forme et que je pourrai jouer", a lancé le natif de Parme suite à l'obtention de son trophée.