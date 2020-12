MHSC - Départ forcé pour Gaëtan Laborde ?

Gaëtan Laborde (26 ans) pourrait-il quitter Montpellier cet hiver ? Oui si l'on en croit L'Équipe. Ce matin, le journal annonce que le club de l'Hérault pourrait être forcé de vendre son attaquant dès cet hiver pour faire face à la crise. "J'ai quinze ans de fonds propres qui vont peut-être s'envoler d'ici à la fin de saison pour effacer la dette, soit 20 à 25 M€" détaillait le président Laurent Nicollin au JDD le mois dernier.

Droits TV non payés, matchs à huis-clos, les pertes d'argent liées au covid-19 sont nombreuses pour les clubs. Alors le MHSC espère combler ces manques avec la vente de Laborde. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives cette saison, l'ancien bordelais intéresse West Ham. Le club anglais aurait même déjà proposé 12 millions d'euros, mais les Hammers devront faire face à la concurrence d'autres clubs anglais, allemands et même russes.