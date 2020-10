MSHC - Laborde : 'Le match le plus important de l'année'

Demain en début d'après-midi (13 heures), se jouera le derby entre Montpellier (4ème) et Nîmes (14ème). Un match d'autant plus particulier qu'il se jouera à huis-clos. Auteur d'un début de saison tonitruant avec 2 buts et 4 passes décisives, Gaëtan Laborde (26 ans) a évoqué le derby et balayer les rumeurs mercato.

Ligue 1 - 6e Journée

"Je suis focalisé sur le derby vraiment, c'est le match le plus important pour nous de la saison. Après il y a des rumeurs, mais je n'y porte pas vraiment attention. Le jour où ce sera concret, on verra. Ça ne me prend pas vraiment la tête, j'ai fait une bonne semaine d'entraînement, et je veux vraiment gagner ce match de dimanche. Je le répète, je suis focalisé sur ce derby, ce n'est pas un match comme les autres, je pense qu'on ne peut pas être la tête ailleurs la veille d'un match comme ça, c'est pas possible", a insisté le numéro 10 du MHSC en conférence de presse.