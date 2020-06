Municipales - L'arbitre Antony Gautier élu maire de Bailleul

Antony Gautier va devoir alterner entre le sifflet et l'écharpe. Arbitre de Ligue 1 depuis juillet 2007 et arbitre international entre 2009 et 2018, l'homme en noir a été élu hier maire de Bailleul, une commune de 15 000 habitants située dans le département du Nord.

Sans étiquette (DIV), Gautier a été élu avec 50,3% des suffrages dans une triangulaire qui l'opposait à l'écologiste Joël Decat (DVE, 22,4%) et au maire sortant Marc Deneuche (DVC, 27,3%). Depuis 2014, il était adjoint délégué à la politique sportive de la maire PS de Lille, Martine Aubry.