Nancy - Après le rachat, Erick Mombaerts sur le banc ?

Avec 6 succès, 16 nuls et 6 défaites en 28 journées, l'AS Nancy-Lorraine, créditée de 34 unités au compteur, pointe à une décevante 12ème place au classement de la Ligue 2. Mais le club lorrain, qui dispute actuellement sa troisième saison de rang au deuxième échelon national, pourrait très vite retrouver des ambitions plus grandes. Il est, en tout cas, sur le point de changer de dimension puisque le City Football Group, détenteur de Manchester City et d'autres clubs (New York City, Gérone et Melbourne City notamment), est en passe de le racheter. Le rachat devrait être effectif d'ici avril, contre un chèque compris entre 12 et 18 millions d'euros.

Une fois la transaction bouclée, le groupe emirati devrait apporter quelques changements dans le fonctionnement de l'ASNL. L'entraîneur, notamment, devrait changer. Erick Mombaerts (64 ans), l'ancien entraîneur de Toulouse et des Espoirs, qui officie actuellement au Melbourne City (Australie), pourrait ainsi débarquer sur le banc de touche nancéien à compter de la saison prochaine, révèlent nos confrères de France Football. Le technicien français est très apprécié par le groupe emirati, qui aime son côté formateur et sa capacité à développer les jeunes. Six ans après avoir quitté Le Havre, Erick Mombaerts semble donc bien parti pour retrouver les terrains de l'hexagone.