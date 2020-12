Nantes - Accord trouvé avec Raymond Domenech !

Pour relever le FC Nantes, complètement à la dérive avec 8 matchs consécutifs sans victoire, Waldemar Kita a jeté son dévolu sur Raymond Domenech. Le président du FCN, qui a remercié Christian Gourcuff il y a quelques semaines, souhaite en effet enrôler l'ancien sélectionneur de l'équipe de France.

D'après 20 Minutes et Ouest-France, le président a rencontré Domenech (68 ans) ce jeudi et les deux parties sont parvenus à un accord pour un contrat de six mois. L'arrivée du technicien pourrait être officialisée dès ce week-end. Il ne viendrait toutefois pas avec un adjoint, comme cela a été évoqué hier.