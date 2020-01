Nantes - Agacé par une question sur Rennes, Gourcuff écourte sa conférence de presse

Plus de deux ans après son départ du banc rennais, en novembre 2017, la douleur provoquée par son éviction est encore présente chez Christian Gourcuff. Alors qu'il s'apprête à retrouver le SRFC sous le costume d'entraîneur du FC Nantes, dans le derby qui ouvrira la 22e journée de Ligue 1 vendredi soir, le Breton a écourté sa conférence de presse à la première question qui lui était posée sur son ancien club. "Le match d'hier soir, c'est à l'image de cette équipe. Offensivement...", aurait débuté Gourcuff en réponse à une question sur la victoire des hommes de Julien Stéphan, hier soir à Angers en Coupe de France (4-5 après prolongations). Mais, comme le rapporte Ouest-France, il n'a pas terminé sa phrase et a quitté la salle de presse, au bout de sept minutes, en lâchant aux journalistes : "je ne parlerai pas du Stade Rennais".

Avant le match aller, remporté 1-0 par les Canaris, Gourcuff avait également balayé toute question évoquant son passé rennais. Rappelons qu'il n'avait passé qu'un an et demi sur le banc des Rouge-et-Noir, entre juin 2016 et novembre 2017, remercié par Olivier Létang dès l'arrivée de ce dernier à la présidence et remplacé par Sabri Lamouchi.