Nantes - Alban Lafont a apprécié le discours de Kombouaré

Raymond Domenech a été licencié par Waldemar Kita seulement un peu plus d'un mois après son arrivée au FC Nantes. Après n'avoir remporté aucun de ses sept matchs de Ligue 1 (4 nuls, 3 défaites) et laissé le club à la 18ème place, l'ancien sélectionneur des Bleus laisse sa place à Antoine Kombouaré qui va devoir tenter de maintenir les Canaris dans l'élite. Présent en conférence de presse avant la première de son nouveau coach ce dimanche à Angers, Alban Lafont a donné son avis sur l'arrivée de l'ancien entraineur du Paris Saint-Germain et de Guingamp.

"On connaît tous Antoine, un coach avec du caractère. Partout où il est passé, il a insufflé quelque chose à l'équipe qu'il a entraînée. Il est venu avec un discours positif, il y a besoin de ça pour aller de l'avant. C'est un meneur d'hommes, il sait gérer les équipes en crise, on espère qu'il va nous apporter beaucoup, à nous de l'aider au maximum. Un nouveau changement, ce n'est pas évident, mais on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, à nous de nous adapter, de montrer un visage complètement différent. Le problème qu'on a, c'est au niveau mental, on n'arrive pas à prendre les matches par le bon bout. Bien sûr qu'on est en colère, je suis en colère : seize matches sans victoire, c'est catastrophique, on n'a pas le droit de produire ça. Il reste quatorze finales, chaque match va être un combat. On doit s'entraîner à 300 %, être assidus, écouter ce que nous demande le coach. On a besoin de ça, je pense, d'être bousculés. Il faut qu'on soit tous unis dans cette situation, il n'y a pas de sauveur dans l'équipe" a déclaré le portier du FC Nantes