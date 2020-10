Nantes - Alban Lafont évoque son avenir et rêve de l'équipe de France

Alban Lafont est depuis plus d'un an prêté par la Fiorentina du côté du FC Nantes. À la fin de la saison, il retournera à la Viola où il est sous contrat jusqu'en 2023. Avant de se déplacer à Lens ce dimanche dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1, le gardien nantais a évoqué son avenir avec les Canaris. "Malheureusement, la balle n’est pas vraiment dans mon camp. Je me sens vraiment très bien à Nantes mais ça va dépendre du club et du projet sportif à long terme" a affirmé le portier de 21 ans sur Instagram.

S'il ne sait pas encore sous quel maillot il jouera la saison prochaine, Alban Lafont sait lequel il rêve de porter. L'ancien gardien toulousain a révélé sur le réseau social son ambition de rejoindre l'équipe de France. "Oui bien sûr c’est un objectif, j’aimerais y arriver dans les prochaines années. Pendant le dernier rassemblement, j’ai participé à une séance, donc ça donne envie. J’espère que j’y arriverai un jour" a déclaré l'international espoir.