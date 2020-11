Nantes - Alban Lafont lucide après la défaite contre l'OM

Même si le FC Nantes a été battu à l'Orange Vélodrome par l'OM (3-1), le score aurait pu être plus sévère sans les nombreux arrêts du gardien des Canaris, Alban Lafont (21 ans). Le Français s'est d'ailleurs confié en conférence de presse sur cette rencontre.

"Sur un plan personnel, ce n'est pas évident de prendre trois buts. Quand on est gardien, c'est compliqué. Vu la physionomie du match et ce qu'on a proposé ce soir, on ne méritait pas mieux. Peut-être que l'on manque de concentration, d'agressivité. Bien défendre, c'est toute l'équipe, ce n'est pas que les défenseurs, c'est vraiment un esprit de groupe. Sur certains matches, on arrive à le faire, sur d'autres on est moins régulier cette saison", a confié le gardien international espoirs français (11 sélections).