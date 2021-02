Nantes - Antoine Kombouaré : "On avance dans notre quête du maintien"

À la suite du match nul entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille ce samedi dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 (1-1), l'entraîneur nantais Antoine Kombouaré s'est exprimé en conférence de presse. L'ancien coach du Paris Saint-Germain est partagé entre la satisfaction et la déception a l'issue de la rencontre.

"Quand vous jouez Marseille qui est sixième alors que vous êtes barragiste, vous êtes contents de prendre un point. Mais aujourd'hui, on a ouvert le score, qui plus est en seconde période, sans réussir à conserver notre avantage... donc il y a aussi de la déception. Je pense que ce n'était pas un très beau match entre deux équipes qui doutent, deux équipes dans la difficulté. Mais pour nous, c'est un point de plus, on est à quatre sur six points prenables depuis mon arrivée, on avance dans notre quête du maintien", a confié le technicien des Canaris.