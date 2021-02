Nantes - Antoine Kombouaré ne cache pas son immense déception

Le FC Nantes a perdu deux points sur la pelouse du Nîmes Olympique ce dimanche. Alors qu'ils menaient depuis la demi-heure de jeu grâce à un but de Ludovic Blas, les Canaris ont baissé le pied en deuxième mi-temps et se sont fait surprendre, à un quart d'heure de la fin. Résultat, le match nul (1-1) a du mal à être accepté par Antoine Kombouaré, l'entraîneur nantais, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

"On a perdu deux points. Dans le vestiaire, il y a beaucoup de regrets et de déception, de la colère même. Je suis déçu de ce résultat et de la façon de jouer dans cette seconde mi-temps. C'est dommage de ne pas avoir su mettre le pied sur le ballon et marquer ce second but. Mais en deuxième mi-temps, on a refusé de jouer face à un adversaire qui a plus poussé et montré un autre visage. Inconsciemment, au fil du match, on a reculé pas mal. Or pour gagner un match, il faut être capable de continuer à jouer durant 90 minutes. On peut faire beaucoup, beaucoup mieux dans le jeu" a-t-il déclaré.