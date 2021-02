Nantes - Antoine Kombouaré ne fait pas attention aux rumeurs de vente

Présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Marseille (samedi, 17h00), Antoine Kombouaré a évoqué les rumeurs concernant une potentielle vente du FC Nantes. Le technicien, arrivé il y a seulement une semaine, ne compte pas faire attention à tous ces bruits de couloirs, bien au contraire.

"Je peux comprendre, a répondu le technicien. Je ne suis pas né de la dernière pluie, aujourd'hui en France à part le PSG et peut-être Lyon, tous les clubs sont susceptibles d'être rachetés ou vendus. Ça fait plusieurs années que j'entends ça. Mais ce que j'ai dit aux joueurs, à propos de ce qu'il se passe à l'extérieur, c'est que cela n'impacte pas leur travail et que cela ne soit surtout pas une excuse. C'est très important de garder mon énergie sur les résultats. On a un match samedi à Marseille, c'est ce qui me préoccupe l'esprit. Si (le président Waldemar) Kita a envie de vendre, je ne sais pas. C'est le cadet de mes soucis, très honnêtement" a-t-il déclaré.