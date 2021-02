Nantes - Antoine Kombouaré pressenti pour remplacer Raymond Domenech

Le FC Nantes connait une saison extrêmement compliquée et lutte pour tenter de se maintenir en Ligue 1. Afin de remobiliser les Canaris et relancer une nouvelle dynamique, Waldemar Kita avait pris la décision en décembre 2020 de se séparer de Christian Gourcuff avant d'installer Raymond Domenech sur le banc de la Beaujoire. Mais après sept matchs à la tête de l'effectif nantais, l'ancien sélectionneur des Bleus n'a remporté aucune match (4 nuls, 3 défaites) et devrait vraisemblablement être licencié dans les prochaines heures.

Selon les informations de 20 Minutes, Antoine Kombouaré devrait lui succéder dans les jours à venir. L'ancien entraineur Paris Saint-Germain et de Guingamp pourrait devenir le 16ème entraineur du FC Nantes sous la période Kita. Pour l'heure, les Nantais sont 18èmes avec 19 points.