Nantes - Antoine Kombouaré révèle les raisons pour lesquelles il a exclu trois joueurs du groupe professionnel (vidéo)

Antoine Kombouaré est depuis près de deux semaines le nouvel entraineur du FC Nantes et a la mission de maintenir les Canaris dans l'élite. Alors que l'ancien coach du Paris Saint-Germain réalise une arrivée convaincante avec quatre points de pris sur six possibles, il a exclu ce mardi Thomas Basila, Bridge Ndilu et Jean-Kévin Augustin du groupe professionnel. Lors d'un entretien accordé à beIN Sports, le technicien de 57 ans a expliqué ce qui l'a poussé a prendre cette décision.

"Je suis arrivé ici il y a dix jours, et c’est ce que j’a dit à mes joueurs. "J’ai dix jours pour travailler avec vous, observer quels sont les points forts et les faiblesses". Aujourd’hui, j’ai pris la décision de réduire mon groupe, d’intégrer des jeunes. Partir avec un groupe que j’estime capable d’aller chercher le maintien. Mon métier, c’est de faire des choix. Je n’ai pas écarté les autres joueurs, c'est pour les mettre avec la réserve du FC Nantes pour voir comment ils réagissent avec le centre de formation" a déclaré Antoine Kombouaré.