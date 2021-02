Nantes - Antoine Kombouaré révèle qu'il y a eu "des petits soucis dans les vestiaires"

Dans la foulée du licenciement de Raymond Domenech, Antoine Kombouaré a été nommé ce jeudi entraineur du FC Nantes. Il est le troisième technicien qui prendra place sur le banc de la Beaujoire cette saison afin de tenter de maintenir les Canaris en Ligue 1. Une tâche compliquée pour l'ancien coach du Paris Saint-Germain car les Nantais restent sur une série de seize matchs sans victoire et l'ambiance commencerait à se tendre dans le vestiaire de la Jonelière.

"Il ne faut pas tirer de conclusion après une première séance (jeudi après-midi), mais, souvent, quand un nouvel entraîneur arrive, il faut les calmer. Il y a plein d'envie, j'aimerais les voir comme ça jusqu'à la dernière journée. Sur ce que je vois, c'est un groupe qui vit bien, ça travaille, ils s'entendent bien, même si la veille (après la défaite 2-4 contre Lens en 32ème de finale de la Coupe de France), il y avait eu des petits soucis dans les vestiaires. C'est un groupe comme on en voit partout et, en ce moment, il n'y a pas de résultats. Je suis sûr que tous ne sont pas contents de ce qu'ils font aujourd'hui, mais ils savent qu'il y a une mission, qui est de maintenir le club en L1. (...) Des petits accrochages. Vous perdez, c'est seize matches sans en gagner un et, à un moment, il y a des tensions. Et heureusement, c'est la vie d'un vestiaire" a déclaré l'entraineur du FC Nantes.