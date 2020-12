Nantes - Augustin ne s'entraîne plus avec le groupe !

La carrière de Jean-Kévin Augustin (23 ans) est décidément sur la pente descendante. Arrivé au FC Nantes début octobre, l'attaquant français n'a participé qu'à trois matchs avec les Canaris, pour seulement 33 minutes de temps de jeu. Un bilan famélique dont son entraîneur Christian Gourcuff, qui l'a écarté du groupe cette semaine, croit connaître la raison. "On l’a sorti de l’entraînement collectif pour qu’il retrouve une forme physique acceptable, Il suit une préparation individuelle cette semaine avec Cyrille Moine (le préparateur physique, ndlr.) et ce sera le cas encore la semaine prochaine. On l’avait intégré mais on a vu que ce n’était pas suffisant. On a fait le bilan, ce n’est pas satisfaisant. Son absence de préparation le pénalise tellement qu’il ne peut pas être compétitif", a constaté le technicien français.