Nantes - Batista Mendy écarté du groupe pro après avoir refusé de prolonger !

Le FC Nantes ne compte plus sur Batista Mendy ! Le prometteur milieu de terrain de 20 ans, apparu à une reprise cette saison face à Monaco (29 minutes), aurait rompu les négociations pour prolonger son contrat avec le FCN en raison d'un manque de temps de jeu. Une décision mal digérée par la direction, qui a décidé de l'écarter du groupe pro depuis une dizaine de jours selon Ouest-France. Invité à s'entraîner avec la réserve, il ne figurait pas sur les feuilles de matchs le week-end avec la N2.

Arrivé à Nantes en 2015, Mendy était déjà proche du départ en 2018 avant d'accepter, finalement, la signature de son premier contrat pro à Nantes. Mais aujourd'hui, la situation est différente et à moins d'un an de la fin de son contrat, le milieu ne semble plus vouloir continuer avec son club formateur. "Cette fois, la situation est bloquée. C’est le gros problème de la formation. C’est le problème réglementaire du premier contrat pro de trois ans. Des clubs l’ont compris et ne font plus de formation. Ils achètent des joueurs en cours de formation. Cela a été souligné à chaque fois. Je ne me mêle pas à ces discussions là, je préfère le terrain" a déclaré Gourcuff en conférence de presse.