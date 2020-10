Nantes - Christian Gourcuff : 'L'équipe a fait preuve de beaucoup de volonté'

Les Nantais se sont inclinés face à Nice hier soir, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Les joueurs de Christian Gourcuff on été très rapidement réduits à 10, après l'exclusion d'Andrei Girotto au bout de seulement 3 minutes de jeu.

Ligue 1 - 6e Journée Nice 2 - 11 - 1 Nantes Dante 27'

K. Thuram-Ulien 62'

51' I. Louza (P.)



L'entraîneur nantais décrypte la rencontre : "Le rouge change la donne, évidemment, et pour nous, depuis le début de saison, il y a de drôles de matches. Contre Nîmes on était à 9. Le Var change la donne. C’est une maladresse. Dans ce contexte-là, l’équipe a fait preuve de beaucoup de volonté, de solidarité. Si certaines personnes pouvaient douter de la solidarité du groupe, ça ne s’est pas vu. Au niveau de l’organisation, ça a été très cohérent. Il faut se préparer à des matches compliqués et faire preuve d’autant de solidarité et d’abnégation, en espérant que cette fois ce sera à armes égales." Les Canaris sont désormais 15e au classement et recevront Brest lors de la 7e journée de Ligue 1.