Nantes - Christian Gourcuff énervé par la première mi-temps des Canaris

Le FC Nantes a arraché le match nul hier au Stade Bollaert face au RC Lens (1-1), en match en retard de la 8ème journée. Les Canaris ont toutefois subi les foudres de leur entraîneur Christian Gourcuff en conférence de presse, lorsque le technicien a évoqué la première mi-temps ratée des siens. "Mon sentiment ? Énervé... Cette première mi-temps était honteuse dans l'attitude, le comportement. On a joué arrêté. On a la chance de n'être mené que 1-0... Ce n'est pas compréhensible car ce sont des aspects de motivation et d'envie qui sont déterminants dans le jeu. On ne peut pas jouer avec aussi peu de dynamisme."

Gourcuff regrette l'inconstance de ses joueurs, qui ont réagi en deuxième mi-temps. "En deuxième mi-temps, on est dos au mur et on est capable de réagir. Ce qui est énervant, c'est que c'est un scénario qui se répète. C'est dommage de ne pas être constant dans le comportement. À partir du moment où il n'y a pas de mouvement, il ne peut pas y avoir de jeu collectif... (Sur ses trois changements à la mi-temps) Compte tenu de la deuxième mi-temps, il fallait frapper les esprits et réveiller un peu tout le monde" a-t-il déclaré.