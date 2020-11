Nantes - Christian Gourcuff regrette la deuxième mi-temps de ses joueurs

Nantes s'est lourdement incliné à domicile face au PSG hier soir (0-3). Présent en conférence de presse, Christian Gourcuff, l'entraîneur des Canaris, s'est exprimé sur la performance de ses joueurs lors de cette rencontre.

"La déception, c'est de ne pas avoir ré-édité en 2e ce qu'on avait fait en première. On avait la capacité à les embêter, on a deux énormes occasions. On était dans le match. En deuxième mi-temps, on n'est pas rentré avec la même implication et on prend un but rapidement. Et il y a ce deuxième but sur un pénalty discutable", a-t-il confié après le match.