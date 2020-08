Nantes - Christian Gourcuff s'exprime sur le nul face à Bordeaux

L'ouverture de la Ligue 1 2020-2021 s'est soldée par un match nul (0-0) entre les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes. En supériorité numérique pendant plus d'une heure après l'expulsion prématurée du jeune Mehdi Zerkane, les Nantais n'ont pas su prendre l'ascendant sur la formation de Jean-Louis Gasset, d'une grande solidité défensive, au grand regret du coach des Canaris, Christian Gourcuff. Il s'est exprimé sur la physionomie de la rencontre en conférence de presse d'après-match.

"On sait qu'il faut en faire plus, même s'il y a eu du positif, notamment dans la phase de préparation. En revanche, on a eu de l'incapacité à mettre de la vitesse. [...] Au milieu de terrain, je suis satisfait du duo Imran Louza - Pedro Chirivella. Ils ont cette qualité de ballon et cette faculté à faire circuler. [...] On manque peut-être de rythme pour accélérer, mais ça, ça sera le cas de toutes les équipes. Evidemment, on est déçu du résultat et de la prestation, même si tout n'est pas à jeter. On ne va pas se satisfaire de cela." a ainsi déclaré le technicien breton.