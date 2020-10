Nantes - Christian Gourcuff s'inquiète !

Christian Gourcuff est inquiet. Hier, l'entraîneur du FC Nantes a dressé un triste constat sur le début de saison de son équipe qui affronte Brest demain à 15 heures à La Beaujoire.

Ligue 1 - 7e Journée

"Je ne suis pas fou, je regarde le classement. Même si, quand on regarde dans le détail, il n’y a jamais eu de matches scandaleux. On a connu des événements, des décisions arbitrales, la suspension d’Imran (Louza) et maintenant celle d’Andrei (Girotto), des choses qui pèsent… Mais oui, quand on regarde le classement, il y a urgence à prendre des points."

16ème au classement, Nantes pourra compter sur ses deux recrues Sébastien Corchia et Jean-Kevin Augustin.