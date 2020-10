Nantes - Christian Gourcuff satisfait de la réaction de ses joueurs face à Brest

A l'occasion du match nul face à Brest (1-1) lors de la 7e journée de Ligue 1, l'entraîneur des Canaris Christian Gourcuff s'est exprimé en conférence de presse, notamment sur la prestation collective de ses joueurs : "Très content de la prestation collective, mais bien sûr déçu du résultat, parce qu'on aspirait à prendre 3 points et on avait la possibilité de le faire, on avait besoin de réagir".

Ligue 1 - 7e Journée Nantes 3 - 12 - 0 Brest R. Kolo 16'

L. Blas 30'

K. Bamba 79'

68' R. Faivre



Il a poursuivi en expliquant sa gestion de l'effectif avant ce match : "On était un peu dans l'incertitude aussi, avec une défense centrale recomposée, un retour des internationaux tardifs aussi, donc on savait pas trop où on allait, mais il fallait absolument rompre cette spirale négative."