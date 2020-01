Nantes - Christian Gourcuff souhaite que son équipe 'passe un cap'

Alors que l’heure est à la reprise pour les Nantais après quelques jours de vacances entrecoupés par les fêtes de fin d’année, Christian Gourcuff, en conférence de presse, a dressé un bilan contrasté après une première moitié de saison plutôt réussie, à défaut d’être emballante. À l’approche du match de Coupe de France contre Bayonne ce samedi après-midi, l’entraîneur des Canaris "souhaiterait davantage de maîtrise" de la part de son équipe.

"Après la défaite contre Angers, mon analyse ne change pas. On sait que nos succès ont toujours été un peu 'à l’arrache'. C'est satisfaisant sur le plan comptable mais ça traduit aussi notre incapacité à contrôler les choses. Sur la fin, on a vu une équipe émoussée physiquement. Pour progresser et avoir d'autres ambitions, il faudra bien plus de contrôle durant nos rencontres. On est à la recherche de cette solidité, qui nous permettra de passer un cap", a-t-il ajouté, conscient du travail à accomplir pour consolider la cinquième place au championnat.