Nantes - Cinq retours pour défier Metz, le groupe nantais

Samedi soir (20 heures, Stade de la Beaujoire), dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1, le FC Nantes se mesurera au FC Metz. Pour cette rencontre, Christian Gourcuff, l'entraîneur des Canaris, a convoqué un groupe de dix-huit joueurs. Le technicien des Jaune-et-Vert enregistre plusieurs retours : ceux d'Alban Lafont, Dennis Appiah, Nicolas Pallois, Anthony Limbombe et Kalifa Coulibaly. Thomas Basila, Josué Homawoo, Cristian Benavente, Renaud Emond et Bridge Ndilu sont indisponibles ou non retenus.

LE GROUPE DU FC NANTES

Lafont, Petric - Appiah, Girotto, Pallois, Prado Ruiz, Ch.Traoré, Wagué - Abeid, Blas, Krhin, Louza, Moutoussamy, Ab.Touré - Bamba, Coulibaly, Limbombe, Moses Simon.