Nantes - Collot : "Il va falloir se relever vite"

En s'inclinant (3-2) face à Reims hier soir, le FC Nantes a porté à six son nombre de matchs sans victoire en L1. Les Canaris glissent donc à une inquiétante 16ème place avec 14 points au compteur, seulement trois de plus que l'avant dernier Nîmes. Une donnée inquiétante pour l'entraîneur Patrick Collot qui est revenu sur le scénario du match.

Ligue 1 - 15e Journée Reims 3 - 20 - 1 Nantes E. Toure 68'

B. Dia (P.) 72'

M. Cafaro 74'

Résumé 18' N. Pallois

79' L. Blas



"On a le match en main, on a des occasions de mettre le deuxième mais on n'a pas su être suffisamment tueurs. Et puis, tout s'écroule et on prend trois buts en six minutes. On a eu un passage à vide collectif et on est tous fautifs, pas seulement la défense. On est dans une situation très difficile et on est tous responsables. Le Championnat ne s'arrête pas aujourd'hui, il reste de nombreuses batailles à mener. Il va falloir se relever vite. On bataille pour le maintien, il faut en avoir conscience", a insisté le coach des Canaris.